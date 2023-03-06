40 членов ОПГ из числа бывших полицейских и охранников задержали в Карагандинской области

Члены группировки занимались вымогательством, избиениями, покушением на убийство, хулиганством, криминальными разборками, а также хищениями на крупных промышленных объектах, в том числе АO "Арселлор Миттал Темиртау".

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Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с пятым департаментом КНБ проведена специальная операция по пресечению криминальной деятельности преступной группы, которая на протяжении длительного времени негативно влияла на криминогенную обстановку в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается, члены данной группы неоднократно устраивали криминальные разборки с применением огнестрельного оружия, дерзко нарушая общественный порядок.

Численность группировки, по оперативным данным, составляет около 50 активных участников, в том числе бывших сотрудников правоохранительных органов и работников охранных организаций. Между лидером и членами группы имелась четкая иерархия с распределением ролей каждого. Соблюдались меры конспирации.

В результате проведенного комплекса специальных и оперативно-розыскных мероприятий вскрыта многоуровневая система хищений товарно-материальных ценностей на крупных промышленных объектах указанного региона, в том числе АO "Арселлор Миттал Темиртау".

Установлена причастность членов группировки к ряду нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений – это вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на убийство и хулиганства.

В ходе спецоперации проведено более 100 обысковых мероприятий, изъято 9 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, гранатомет, тротил, гранаты, документация и поддельные печати, религиозная литература, крупная сумма денег, движимое и недвижимое имущество, а также специальные технические средства для прослушивания удаленным доступом.

В органы полиции доставлено 40 фигурантов. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, добавили в полиции.