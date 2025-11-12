40 детских омбудсменов будут представлять интересы школьников в Казахстане

Образование
0
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Две из них - школьницы из области Абай, которые будут представлять интересы сверстников на республиканском уровне

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В стране прошли выборы детских омбудсменов из числа лидеров детского движения и школьных парламентов. По итогам отбора в состав Республиканского совета вошли 40 юных правозащитников, которые будут представлять интересы и защищать права школьников во всех регионах Казахстана, передает Kazpravda.kz

Детские омбудсмены являются связующим звеном между детьми и государственными институтами. Они содействуют решению актуальных проблем по защите прав сверстников, поддерживают детские социальные инициативы, продвигают идеи участия детей в общественной жизни, а также вносят предложения по формированию государственной политики в интересах детей.

Особое внимание уделяется развитию детского самоуправления, формированию правовой культуры и гражданской ответственности школьников, а также расширению международного сотрудничества в сфере защиты прав ребёнка.

- Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок имел возможность влиять на решения, которые касаются его жизни. Детские омбудсмены являются частью системы, где голос ребёнка слышен и действительно учитывается. Мы видим в них наших партнёров — они помогают нам понимать проблемы глазами детей и находить более точные решения, — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Напомним, что институт детских представительств действует с 2020 года. Ежегодные выборы детских омбудсменов во всех организациях образования страны стали важной частью системы защиты прав детей.

Две школьницы из области Абай вошли в состав детских омбудсменов. Это — ученица 10 класса средней школы имени М. Ауэзова Абайского района Зере Мусаева и ученица 9 класса средней школы №5 Аягозского района Айназ Кумпейсова.

#Образование #школьники #омбудсмен

