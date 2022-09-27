40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео

40 млн тенге вымогали у жительницы Астаны за интимное видео, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В столичный Департамент полиции поступило заявление от 31-летней жительницы города по факту вымогательства.

По словам потерпевшей, финансовый директор ТОО и исполнительный директор дочерней компании, угрожая распространением интимных записей, вымогали у нее 40 млн тенге. При этом подозреваемые ранее уже завладели более 15 млн тенге и продолжали вымогать оставшуюся сумму.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Астаны задержали с поличным во время передачи денег двух лиц, у которых изъяли 2 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование за вымогательство в особо крупном размере. Проводится следствие.