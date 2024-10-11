Почти полсотни человек с двойным гражданством выявили в СКО

В полиции напомнили о том, что двойное гражданство в Казахстане запрещено

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 9 месяцев в Северо-Казахстанской области 23 человека, уже утратив гражданство, пользовались старыми документами, сообщает Kazpravda.kz

По статье 496 Кодекса РК об административных правонарушениях им пришлось уплатить крупный штраф, отметили в МВД.

«Еще 22 человека, приняв гражданство другой страны, не сообщили об этом в 30-дневный срок. За это также предусмотрена строгая ответственность: от крупного штрафа до административного выдворения из Казахстана», – сообщили в правоохранительных органах.

В МВД напомнили, что при смене гражданства необходимо своевременно решать имущественные и другие вопросы, не пытаться в дальнейшем использовать документы РК. Их необходимо сдать в установленном порядке.

Сотрудники управления миграционной службы ДП СКО убедительно просят людей, решивших сменить гражданство, консультироваться по всем вопросам и не упускать из виду обязанности, которые налагает этот процесс.