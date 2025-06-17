Большинство из них — молодые сотрудники в возрасте от 23 до 35 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Совмещая службу и семейную жизнь, они становятся опорой друг для друга как в быту, так и на работе, вносят вклад в обеспечение общественного порядка и безопасности.

Среди таких полицейских династий есть и те, кто вместе прошел не один десяток лет. Так, семья Ермухановых живет в согласии уже 45 лет, воспитав достойных потомков. А Фархад Ислямов и Айгерим Абенова, состоящие в браке почти 20 лет, служат примером профессионализма и преданности делу для молодых коллег.

Такие семьи укрепляют традиции полиции, демонстрируют взаимное уважение и поддержку, а также помогают справляться с нагрузками и ответственностью службы.