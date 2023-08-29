47 млн тенге похитили в рамках госпрограммы в Таразе: осужден директор колледжа

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Таразе вынесли приговор виновным в хищении денег по государственной программе «Жас маман», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города.

Фото: Kazpravda.kz

На скамье подсудимых оказались директор Таразского колледжа сервиса и технологий за злоупотребление должностными полномочиями и двое представителей компании-поставщика за хищение более 47 млн тенге при поставках оборудования по госпрограмме «Жас маман».

28 августа директора колледжа приговорили к 4 годам лишения свободы, запретив отныне занимать должности на государственной службе.

Двое представителей поставщика получили по 7 лет лишения свободы. Также им 5 лет нельзя занимать руководящие должности в финансовых организациях.

Приговор не вступил в законную силу.

 

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