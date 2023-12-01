50 ДТП за утро случилось в Астане

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С утра в столице зарегистрировано около 50 ДТП, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП. Астаны.

"В связи с погодными условиями и выпадением осадков просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленную скорость, не тормозить резко и соблюдать дистанцию. Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам - в интересах собственной безопасности переходить улицу в установленных местах. Пренебрежения Правилами дорожного движения, а именно не соблюдение скоростного режима, могут привести к трагическим последствиям", - говорится в обращении департамента полиции.

Ранее алматинцам напомнили, что с 1 декабря водители обязаны ездить на зимней резине и назвали размер штрафа за нарушение требования.