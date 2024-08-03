500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за день

В мире , США , Экономика
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По данным агентства Bloomberg, это произошло в пятницу из-за обвала цен на акции на Уолл-стрит

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Фондовые рынки Нью-Йорка закрылись с большими потерями в пятницу после разочаровывающего отчета о занятости в США ранее в тот же день, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Инвесторы опасаются, что центральный банк США слишком долго ждал снижения процентных ставок, чтобы избежать внезапного охлаждения экономики. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса за один день сократилось более чем на 15 млрд долларов, достигнув 191,5 млрд долларов.

Акции Amazon упали на 8,8 процента после того, как интернет-магазин сообщил о неутешительных результатах. Безос больше не является главой компании, но ему по-прежнему принадлежит значительная доля акций. Из-за падения курса акций это был третий худший день в его финансовой истории. В 2019 году он потерял 36 млрд долларов в одночасье из-за развода. К 2022 году цена акций Amazon упала на 14 процентов за один день.

Владелец Tesla Илон Маск и основатель компании-разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон также потеряли много денег в пятницу. Их убытки составили 6,6 млрд долларов и 4,4 млрд долларов соответственно. Между тем генеральный директор Meta Марк Цукерберг потерял более 3 млрд долларов из-за падения цен на акции в технологическом секторе. 

Маск по-прежнему остается самым богатым человеком в мире с активами около 234,5 млрд долларов. Безос занимает второе место, а француз Бернар Арно - третье. Состояние главы LVMH, французской компании, стоящей за такими брендами, как Louis Vuitton, Christian Dior и Givenchy, оценивается в 167 миллиардов долларов.

 

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