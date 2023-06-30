Работавшего на мошенников подростка задержали с поличным в СКО

Фото пресс-службы ДП СКО

5,5 млн тенге вернули полицейские обманутой мошенниками пенсионерке в городе Петропавловске, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

«Ваша дочь совершила ДТП, из-за нее при смерти беременная женщина», такие слова услышала в телефонной трубке 76-летняя жительница Петропавловска. Ей позвонил человек, представившийся полицейским. С его слов, родственники якобы пострадавшей в аварии женщины согласны не писать заявления, если получат крупную сумму денег.

Потрясенная североказахстанка согласилась и передала приехавшему курьеру все свои сбережения – 5,5 млн тенге.

А после этого вернулась домой дочь обманутой пенсионерки и тут же обратилась в полицию.

Стражи правопорядка уже разыскивали курьера – по версии полицейских, он мог быть причастен еще к двум таким же фактам мошенничества в городе. На этот раз парень был задержан по горячим следам, похищенные деньги вернулись к хозяйке.

«Установлен 17-летний житель Петропавловска, в силу несовершеннолетнего возраста он отпущен под поручительство родителей. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 уголовной статьи «Мошенничество», – сообщил начальник управления полиции Петропавловска Ербол Тайбеков.

Напомним, ранее аферисты выманили 55 тысяч долларов у жительницы Астаны.