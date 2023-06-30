Работавшего на мошенников подростка задержали с поличным в СКО

Общество
515
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Курьером мошенников оказался 17-летний житель Петропавловска.

Фото пресс-службы ДП СКО

5,5 млн тенге вернули полицейские обманутой мошенниками пенсионерке в городе Петропавловске, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

«Ваша дочь совершила ДТП, из-за нее при смерти беременная женщина», такие слова услышала в телефонной трубке 76-летняя жительница Петропавловска. Ей позвонил человек, представившийся полицейским. С его слов, родственники якобы пострадавшей в аварии женщины согласны не писать заявления, если получат крупную сумму денег.

Потрясенная североказахстанка согласилась и передала приехавшему курьеру все свои сбережения – 5,5 млн тенге.

А после этого вернулась домой дочь обманутой пенсионерки и тут же обратилась в полицию.

Стражи правопорядка уже разыскивали курьера – по версии полицейских, он мог быть причастен еще к двум таким же фактам мошенничества в городе. На этот раз парень был задержан по горячим следам, похищенные деньги вернулись к хозяйке.

«Установлен 17-летний житель Петропавловска, в силу несовершеннолетнего возраста он отпущен под поручительство родителей. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 уголовной статьи «Мошенничество», – сообщил начальник управления полиции Петропавловска Ербол Тайбеков.

Напомним, ранее аферисты выманили 55 тысяч долларов у жительницы Астаны.

#полиция #деньги #СКО #Петропавловск #обман #мошенники #пенсионер

Популярное

Все
Хадж - 2023: казахстанские паломники оказались в полицейском участке Саудовской Аравии
12-е заседание диалоговой платформы "Казахстан - Евросоюз" прошло в Астане
Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции
Каждый госслужащий должен придать новый импульс работе госаппарата – глава АДГС
Доля Казахстана увеличилась в уставном капитале ЕАБР
Нового акима назначили в Петропавловске
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
Инцидент на рынке "Алтын Орда" в Алматинской области прокомментировали в полиции
Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанцам
Без вести пропавшего замначальника отдела полиции нашли мертвым
Девушка выпала из окна четвертого этажа и выжила: видео
Пропавшего в Шымкенте ребенка нашли спустя сутки
Сразу два титула завоевал казахстанский боец в среднем весе на международном турнире
На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
Токаев поговорил по телефону с президентом России
Пять человек пострадало в массовом ДТП в Уральске
Сборная ВКО лидирует в медальном зачете VI летней Спартакиады Казахстана по легкой атлетике
Мужчина выпал из окна 9-го этажа в Кокшетау
Кошанов: творчество Магжана Жумабаева объединяет людей и заряжает их на работу во благо страны
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
Трагедия на американских горках в Швеции: один человек погиб, 9 пострадали
Океан нуждается в защите
Замначальника отдела полиции Акмолинской области пропал без вести в Кокшетау
Внеплановое заседание Совета Безопасности проведет Токаев
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Как решается проблема с пробками и автобусами в Астане
Искусство становится все ближе, проникает настолько глубоко, что порой даже не понимаешь, а готов ли ты на такую близость?..

Читайте также

Каждый госслужащий должен придать новый импульс работе госа…
Хадж - 2023: казахстанские паломники оказались в полицейско…
Нацстандарт дистанционного обучения появится в Казахстане
Пешеход погиб под колесами трамвая в Павлодаре

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]