55 тысяч долларов выманили аферисты у астанчанки

55 тысяч долларов США выманили аферисты у жительницы Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Фото: polisia.kz

По словам 63-летней потерпевшей, около 21:00 на домашний телефон позвонила девушка и, представившись дочерью, плачущим голосом сообщила, что переходила дорогу в неположенном месте, и случилось ДТП. В результате якобы пострадали она и водитель автомашины, а чтобы не заводили уголовное дело, нужны деньги. Затем в разговор вступил лжеполицейский. Он предупредил пенсионерку, что деньги нужно передать через водителя, рассказали о распространенной схеме мошенничества в ДП.

Ошарашенная астанчанка в спешке начала собирать деньги и отдала их приехавшему мужчине.

Позже, поняв, что с дочерью всё в порядке, жертва мошенников обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен "курьер" – 37-летний мужчина. Он признался, что за услугу "водителя" ему полагалось 5% от общей суммы.

Проводится досудебное расследование. Мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.