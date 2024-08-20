55 Telegram-каналов по продаже наркотиков ликвидировали в Казахстане

Криминал
142
Дана Аменова
корреспондент

Общий оборот «наркошопов» составил почти 48 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АФМ совместно с правоохранительными органами проводит работу по пресечению наркоканалов, сообщает Kazpravda.kz

Ликвидирована незаконная деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тыс. человек. Общий оборот «наркошопов» составил почти 48 млрд тенге.

С начала года по материалам финразведки АФМ, правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них - по фактам контрабанды. Еще по 29 материалам в отношении онлайн наркошопов проводятся проверочные мероприятия. Задержано свыше 100 граждан, в том числе 12 членов ОПГ.

«Из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков – кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их изготовления», – говорится в официальном сообщении.

Заблокировано около 30 тыс. банковских карт «дропов», которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.

В Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более 1 тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков. Ее производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тыс. доз наркотиков.

В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Белоруссии и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.

«На территории трех стран закрыто три масштабных «наркошопа», задержано 35 наркодилеров, изъято более тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам»,–  пишут в распространенном пресс-релизе.

Общий доход международных «наркодельцов» составил почти 30 млн долларов США, из которых 12 млн было выведено в криптовалюте.

По инициативе АФМ внесены изменения в постановления Нацбанка и АРРФР, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн режиме обеспечен их мониторинг.

Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним. Также были усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платёжных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента.

Разработанные АФМ признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. Это позволяет дальнейшему выявлению фактов торговли наркотиками.

С начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс. клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тыс.клиентов.

АФМ в целях защиты жизни и здоровья казахстанцев совместно с правоохранительными органами Казахстана и международными партнерами за рубежом продолжает системную работу по отслеживанию теневых потоков «наркошопов» для их последующей ликвидации.

#АФМ #наркотики #ликвидация #Telegram-канал #наркошоп

Популярное

Все
Сквозь огонь, воду и медные трубы
Николай Веревочкин – автор книг и охотник за книгами
За подготовкой к новому учебному году в Алматы пристально следит общественный совет города
Округ один, а оплата – разная
ТЭЦ готовятся к зиме
Хлеборобам непонятны правила игры
В Приаралье приступили к уборке урожая риса
Мифы об АЭС разрушат знания
Казахстан должен усилить позиции в качестве узлового транзитного хаба
Как ИИ может способствовать развитию ядерной науки и технологий
125-летний юбилей Каныша Сатпаева широко отметили в Павлодарской области
Уж сколько раз твердили миру...
Твори добро – детям на благо!
Теплосети Астаны готовы к отопительному сезону
«Кайрат» вышел в единоличные лидеры КПЛ
Мергены оттачивают мастерство на «Қазанате»
Под особой заботой
Мурал в честь пограничников
Кубок Президента Казахстана отправился в Тольятти
«Зеленый коридор» для серьезных инвесторов
До 2029 года в стране предстоит реконструировать более четырех тысяч километров дорог
Гонка пройдет по горным шоссе
Юный Тамерлан растет патриотом
Пауки пугают туристов
Президент дал ряд поручений акиму Астаны
Юбилей библиотек отмечен креативными проектами
Строительство комфортной школы на 2000 мест в Туркестане проверил депутат
Мера пресечения для школьников, вовлекших в проституцию свою одноклассницу, смягчена
«Я точно стану генералом!»
Токаев принял главу «Казатомпрома»
На пути к Всемирным играм кочевников
Карту паводка составили на основе снимков из космоса
В Семее завершается строительство комфортной школы на 1 200 мест
Четыре человека пострадали в ДТП в Кызылординской области
МЧС РК получит 11 новых воздушных судов - правительство
Как фантазии становятся реальностью
С газом наметились подвижки
И премии выписывал себе...
Саябек Сахиев: «Нынешний век АЭС сменит эра управляемого термоядерного синтеза»
Лишились погон и репутации
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Интеграция отвечает общим целям
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

ОПГ незаконно добывала золото в Акмолинской области
Казахстанского бизнесмена объявили в розыск в Кыргызстане
Объявленного в международный розыск казахстанца экстрадиров…
15 возможных участников ОПГ «Дикого Армана» задержали в Алм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]