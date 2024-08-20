55 Telegram-каналов по продаже наркотиков ликвидировали в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АФМ совместно с правоохранительными органами проводит работу по пресечению наркоканалов, сообщает Kazpravda.kz

Ликвидирована незаконная деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тыс. человек. Общий оборот «наркошопов» составил почти 48 млрд тенге.

С начала года по материалам финразведки АФМ, правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них - по фактам контрабанды. Еще по 29 материалам в отношении онлайн наркошопов проводятся проверочные мероприятия. Задержано свыше 100 граждан, в том числе 12 членов ОПГ.

« Из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков – кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их изготовления », – говорится в официальном сообщении.

Заблокировано около 30 тыс. банковских карт «дропов», которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.

В Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более 1 тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков. Ее производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тыс. доз наркотиков.

В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Белоруссии и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.

« На территории трех стран закрыто три масштабных «наркошопа», задержано 35 наркодилеров, изъято более тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам », – пишут в распространенном пресс-релизе.

Общий доход международных «наркодельцов» составил почти 30 млн долларов США, из которых 12 млн было выведено в криптовалюте.

По инициативе АФМ внесены изменения в постановления Нацбанка и АРРФР, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн режиме обеспечен их мониторинг.

Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним. Также были усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платёжных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента.

Разработанные АФМ признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. Это позволяет дальнейшему выявлению фактов торговли наркотиками.

С начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс. клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тыс.клиентов.

АФМ в целях защиты жизни и здоровья казахстанцев совместно с правоохранительными органами Казахстана и международными партнерами за рубежом продолжает системную работу по отслеживанию теневых потоков «наркошопов» для их последующей ликвидации.