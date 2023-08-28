55 видов услуг будут бесплатно оказывать алматинцам сервисные центры полиции

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В городе Алматы обсудили механизмы работы сервисных центров полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

В рамках сервисной модели работы полиции глава государства поручил открыть полицейские сервисные центры в 8 районах Алматы. Такой шаг позволит разгрузить отделения полиции и повысить эффективность их работы.

Сейчас жители и гости мегаполиса по различным вопросам обращаются во фронт-офисы при районных отделах полиции, что не очень удобно для посетителей и для самих сотрудников. Ведь в эти объекты приходят не только мирные граждане, но и доставляются подозреваемые по преступлениям, приходят отмечаться подучетные. Здесь много и трудовых мигрантов.

Кроме того, при посещении зданий полиции ввиду их режимности граждане вынуждены проходить личный досмотр, изымаются сотовые телефоны и обеспечивается обязательное сопровождение.

В Алматы прошла рабочая встреча с участием представителей Министерства внутренних дел и акимата города.

«Концепция этого проекта – клиентоориентированность, человекоцентричность. Сегодня МВД меняет критерий, индикаторы оценки. Поэтому и нужны новые подходы, новые точки соприкосновения, которые будут вызывать удовлетворенность у наших граждан, чувство безопасности», – сказал министр Марат Ахметжанов.

Ведомство выработало 3-уровневую модель оказания полицейских услуг для разной целевой аудитории.

Первый уровень – модульные посты. Это яркий пример реализации принципа «полиция в шаговой доступности». Такие объекты предусмотрены для безопасности прохожих в круглосуточном режиме.

Второй уровень – участковые пункты полиции. По стране функционируют более 2 700 пунктов. В новом формате работают 3 УПП в городах Астане, Павлодаре и Актобе. Основными их «клиентами» являются жители микрорайонов.

Третий уровень – сервисные центры полиции, «клиентами» которых будут заявители и другие услугополучатели.

В сервисных центрах будут оказываться 55 видов услуг. При этом всё это бесплатно. Со стороны полиции там будут размещены специалисты в области миграции, в сфере административного законодательства и профилактики правонарушений. Кроме того, в них будут работать медиатор, консультант по юридическим услугам и психолог, будут оказываться услуги по защите прав женщин от насилия, консультации по приему на учебу в вузы МВД и на службу в органы внутренних дел.

Основная цель сервисных центров – открытый диалог с обществом и оперативное реагирование на нужды населения, оказание профессиональной, квалифицированной, консультативной помощи гражданам.

 

 

#полиция #МВД #Алматы #госуслуги #общество

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