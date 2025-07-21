59 детей потерялись на праздничном концерте в Темиртау

Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

Полиция задействовала современные технические средства

Фото: Polisia.kz

Во время масштабного празднования Дня металлурга в Темиртау, завершившегося большим концертом на центральной площади, сотрудники полиции Карагандинской области обеспечили общественный порядок и безопасность горожан и гостей мероприятия, сообщает Kazpravda.kz 

Как пишет Polisia.kz, торжества, посвященные профессиональному празднику градообразующего предприятия, собрали свыше 35 тысяч человек из разных уголков области.

На сцене выступили известные казахстанские артисты и зарубежные исполнители, подарив зрителям яркие и запоминающиеся эмоции. Праздничный вечер прошел без происшествий.

Полиция задействовала современные технические средства — дроны и камеры видеонаблюдения — что позволило оперативно реагировать на любые ситуации и контролировать обстановку в местах массового скопления людей.

Отдельного внимания заслуживает работа полицейских по поиску родителей детей, потерявшихся в праздничной суете.

Всего за вечер сотрудники полиции помогли 59 детям воссоединиться с родителями.

#полиция #праздник #концерт #Темиртау

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