600 тысяч тенге заплатила мошеннику астанчанка за "роль в кино"

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, жительница столицы обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители установили, что она нашла объявление в мессенджере WhatsApp, где молодой человек за определенную плату предлагал роль в сериале. Она поверила его словам и отправила ему 600 тысяч тенге, ожидая что ее детей снимут в кино. Но эти обещания затянулись на два месяца, так как злоумышленник придумывал отговорки. Не дождавшись положительного ответа, женщина заявила в полицию.

Сотрудники криминальной полиции задержали 22-летнего жителя города. Они выяснили, что парень причастен к трем эпизодам мошенничества в столице.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Задержанный дал признательные показания», — сообщили в департаменте полиции.

Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, добавили в ДП.