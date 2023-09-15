Почти 620 тонн ила вывезли из ливневой канализации в Астане

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Астане в текущем году из ливневых канализаций вывезено почти 620 тонн ила и грязи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.  

Фото: instagram.com/akimat__astana/

В Астане для отвода поверхностных стоков с начала года очищено 3 448 смотровых и дождеприемных колодцев и 89 215 погонных метров арычно-лотковой сети, пропарено 8 190 погонных метров труб, промыто 48 466 погонных метров коллекторов.

Также выявлено 108 случаев несанкционированных врезок в городские сети. Как пояснили в акимате, владельцы частных жилых домов, офисов и других строений незаконно сливали бытовые отходы, строительный мусор, средства гигиены, которые перегружают ливневки и очистные сооружения. Все выявленные незаконные подключения устранены, и весь собранный материал передан в природоохранную полицию. 

Для улучшения работы городских сетей строятся сети ливневой канализации и очистных сооружений. В текущем году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.

#Астана #столица #канализация #ливневки

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