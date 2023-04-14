7-летнюю дочь бывшего казахстанского боевика вернул из Сирии КНБ

Комитет национальной безопасности РК рассказал о возвращенном в Казахстан из Сирии ребенке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Скриншот с видео КНБ РК

КНБ совместно с заинтересованными государственными органами, а также иностранными партнерами продолжает возвращать граждан из зон террористической активности.

Так, 11 марта 2023 года из Сирии в Казахстан возвращена 7-летняя девочка, дочь бывшего казахстанского боевика.

Эта гуманитарная операция проводилась более полугода.

«Ребенок сейчас находится в Центре поддержки детей Астаны, психологическое состояние удовлетворительное. На данный момент проходит медицинское обследование, проводится работа по ее адаптации и реабилитации. В ближайший период ребенка передадут опекунам из числа родственников», – проинформировали в КНБ.

Справочно: с 2019 года КНБ из зон террористической активности на Родину возвратил 518 детей, в том числе 34 сироты.