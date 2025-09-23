Там прошло торжественное заседание, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Организации

Фото: ООН / Л.Фелипе

В зале Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке в понедельник отметили 80-ю годовщину создания ООН. Мероприятие началось с музыкального выступления молодежного хора Sing for Hope, певцов хора Метрополитен-оперы и пианиста Дэвида Уоткинса с дирижером Тильманом Михаэлем. Однако, как заявила в своем выступлении председатель Генассамблеи Анналена Бербок, «сегодня – не день празднования», а «момент вспомнить уроки истории и найти смелость снова выбрать путь надежды».

Бербок напомнила о тяжелейших обстоятельствах, в которых была создана Организация.

«Страны лежат в руинах. Более 70 миллионов погибших. Две мировые войны за одно поколение. Неописуемые ужасы Холокоста. И 72 территории до сих пор колонизированы. Это был наш мир 80 лет назад», – сказала она.

По ее словам, подписание Устава ООН 26 июня 1945 года стало не просто формальностью, а подтверждением того, что человечество извлекло уроки из самых темных страниц истории.

«Это было обязательство – не доставить нас в рай, а никогда больше не позволить силам ненависти и безудержных амбиций затащить нас в ад», – заявила Бербок.

При этом, напомнила она, сегодня мир сталкивается с новыми трагедиями и вызовами:

«Мы видим осиротевших детей в Газе, ищущих еду среди разрушений. Продолжающуюся войну на Украине. Сексуальное насилие в Судане. Банды терроризируют людей на Гаити. Интернет переполнен ненавистью. Наводнения и засухи охватывают весь мир». «Сегодня – не праздник. Сегодня – момент вспомнить уроки истории и найти смелость снова выбрать путь надежды вместо поражения», – подчеркнула председатель Генассамблеи.

С речью также выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призвал вспомнить первых сотрудников Организации, многие из которых носили на себе «видимые раны войны».

«Они видели худшее из того, на что способно человечество – ужасы лагерей смерти, жестокость боев, города, стертые с лица земли. И именно поэтому они решили служить делу мира», – продолжил он. - И вопреки ошибочному представлению о наивности стремления к миру, они знали: мир – это самое смелое, самое практичное, самое необходимое стремление из всех».

Генсек напомнил, что сегодня принципы ООН подвергаются беспрецедентным испытаниям: мирные жители оказываются под ударом, международное право попирается, масштабы бедности и голода растут, а климатический хаос приносит стихийные бедствия. При этом мировое сообщество движется по пути раскола.

«Чтобы противостоять этим вызовам, мы должны не просто защищать Организацию Объединенных Наций, а укреплять ее», – заявил глава ООН. «Единственный путь вперед – действовать сообща. Давайте покажем себя достойными этого момента – с ясностью, мужеством и убежденностью. И давайте воплотим обещание мира в реальность», – заключил он.

Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Мария Ресса посвятила свое выступление вызовам в сфере прав человека и информации в цифровую эпоху. Она напомнила, что 80 лет назад Устав ООН был рожден как обещание не допустить повторения трагедий после того, как «фашизм манипулировал информацией, разрушал правду и дегуманизировал целые народы, чтобы оправдать геноцид и мировую войну».

По ее словам, сегодня человечество переживает «информационный армагеддон», где ложь распространяется быстрее фактов, а алгоритмы устроены так, чтобы вызывать «возмущение вместо сочувствия» и подпитывать «страх, гнев и ненависть, нагружая нас токсичным потоком информации». Согласно исследованиям, ложная информация распространяется в шесть раз быстрее, чем факты, а с развитием генеративного ИИ ситуация только ухудшается, предупредила Ресса.

Она представила три решения: прекратить безнаказанность цифровых гигантов и ввести международные стандарты для защиты информационной среды; создать альтернативную инфраструктуру доверия, основанную на независимой журналистике; и инвестировать в комплексные инициативы, включая укрепление демократических институтов и поддержку усилий женщин, играющих ключевую роль в миростроительстве.

«Информационная добросовестность – это мать всех битв. Победим в ней – и мы победим в остальных. Проиграем – и мы потеряем все», – подчеркнула Ресса.

Своим видением роли ООН в рамках заседания также поделились лауреат Нобелевской премии мира, бывшая президент Либерии Элен Джонсон-Сирлиф и бывшая премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брундтланд.

Завершила встречу поэтическая декламация глобальной защитницы мира Марьям Букар Хассан.