Фото: Минобороны РК

В Москву прибыли 80 военнослужащих 37-й десантно-штурмовой бригады имени генерала Панфилова Вооруженных сил Казахстана для участия в параде Победы, сообщила пресс-служба казахстанского министерства обороны.

На военном аэродроме Чкаловский 80 военнослужащих 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова встретил атташе по вопросам обороны Министерства обороны Казахстана в Российской Федерации генерал-лейтенант Талгат Койбаков. Он пожелал десантникам достойно представить страну на мероприятии, имеющем всемирно-историческое значение.

Парадный расчет возглавит командир 37-й десантно-штурмовой бригады полковник Алмас Тулегенов, награжденный орденом "Айбын" второй степени и медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" ("За воинскую доблесть"). Всего в парадном расчете 80 человек. Из них 11 офицеров, 24 военнослужащих по контракту и 45 солдат срочной службы.

37-я десантно-штурмовая бригада входит в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Это воинское соединение находится в постоянной боевой готовности. В мирное время оно выполняет задачи по обеспечению общественной безопасности в режиме чрезвычайного положения, усилению государственной границы, охраны и обороны особо важных объектов, применению подразделений в антитеррористических операциях и в случае природного и техногенного характера.