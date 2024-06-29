99-летие отметила ветеран войны из Алматы

Фото: Минобороны РК

Они вручили имениннице поздравительный адрес в связи с 99-летием и выразили искреннюю благодарность за ее неоценимый вклад в Победу.

Екатерина Александровна родилась и выросла в Курской области. После окончания начальной школы в родном селе она продолжила обучение в старших классах.

Завершив семь классов, Екатерина поступила в Старооскольский медицинский техникум, где училась на фельдшера. Однако начавшаяся война внесла коррективы в ее судьбу.

В 1943 году, после освобождения района от немецких и венгерских войск, Екатерину Александровну призвали в армию и направили работать в госпиталь 1-го Украинского фронта. В лазарете она до декабря 1945 года ухаживала за ранеными солдатами, проявляя исключительное мужество и стойкость. Победу Екатерина Баранова встретила в чехословацком городе Карловы Вары.

За свои заслуги ветеран награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение Праги» и множеством юбилейных медалей. Эти награды свидетельствуют о ее безграничной преданности Родине. В послевоенные годы Екатерина Александровна работала в пограничном госпитале, а затем в больнице Совета министров. Несмотря на преклонный возраст, духом она остается крепкой. Однако внимание и забота со стороны военнослужащих стали для нее важной поддержкой.