Адмбарьеры для курочки по-улытауски

Цех по выпуску мяса птицы ИП «Ulytau Kus» планировало открыть в самое ближайшее время. А до этого, как рассказал руководитель КХ «Ахтямов» Ринат Ахтямов (на снимке), в августе прошлого года он успешно запустил сразу два новых объекта – фабрику яичного направления и по производству комбикормов.

Правда, при этом пришлось столкнуться с разного рода препятствиями, несмотря на то, что проекты были включены в Комп­лексный план развития области Улытау. Напомним: до 2022 года птицефабрика Ахтямова располагалась в поселке Жезказган, пригороде Сатпаева. Территория предприятия находилась в зоне влияния горных работ ТОО «Корпорация Казахмыс».

С 2011 года Правительством была утверждена программа переселения в Сатпаев жителей и субъектов предпринимательства из поселков, расположенных в зоне обрушения. Предприятие Ахтямова оказалось единственным промышленным объектом, почему-то «выпавшим» из данной программы. В итоге проблему переноса помогли решить в ТОО «Корпорация Казахмыс».

Нынешняя мощность птицефабрики – около 30 млн яиц в год, при этом отпускная цена местного производителя сос­тавляет 46 тенге за штуку. Для сравнения: привозное яйцо отпускает­ся оптом по 50 тенге за штуку при условии закупа большой партии. Помимо сотрудничества с крупными торговыми сетями региона, продукция нового объекта поставляется в соседнюю Кызылординскую область, города Шымкент и Туркестан. В среднесрочной перспективе ожидается, что это предприятие птицепрома будет ежегодно производить до 60 млн яиц.

Производство комбикорма мощностью 12 тонн в час позволило предпринимателю не только удешевить конечную продукцию на 15–20%, но и улучшить ее качество. Ожидаемая первоначальная мощность мясного цеха – 7 300 тонн курятины в год. В дальнейшем, как подчеркнул Ринат Ахтямов, объемы производства можно будет наращивать.

Стремясь ускорить запуск мяс­ного цеха, бизнесмен продумал возможности удешевления себестоимости продукции, чтобы сделать ее доступнее для широких кругов покупателей, усовершенствовал и модернизировал цеха предприятия. КХ приобрело необходимую технику европейских марок, новейшие автоматизированные системы.

Возмещение затрат на покупку (инвестиции в оборудование) – важнейшая составляющая для запуска производства мяса птицы, тем более что собственные затраты предпринимателя оказались немалыми.

– Для меня это принципиаль­но новый вид деятельности, – отметил он. – Проще было запустить колбасный цех, но если говорить о продовольственной безопасности региона, то никто в Улытау не занимается производством мяса птицы. К тому же это логичное продолжение двух других проектов – птицефабрики и цеха комбикормов.

Изначально оборудование для убойного цеха было приобретено КХ «Ахтямов». Но территория и здание цеха были реконструи­рованы и построены для ИП «Ulytau Kus» (которым также управляет Ринат Ахтямов). В процессе работы возникли определенные сложности – цех находился в залоге банка в рамках проекта, что сделало невозможным его вывод из залога и дальнейшую сдачу в эксплуатацию как убойного цеха.

Для завершения проекта и его запуска предпринимателю пришлось перепродать комплекс оборудования ИП «Ulytau Kus», чтобы обеспечить завершение реконструкции и ввод объекта в эксплуатацию. Этот шаг был необходим для осуществления проекта в полном соответствии с установленными требованиями и завершения важного этапа производственного процесса.

Ринат Ахтямов обратился в управление сельского хозяйства области Улытау с заявкой на получение возмещения части затрат, связанных с приобретением нового оборудования (для убойного цеха), однако получил отказ, в котором вышеназванное управление утверждает, будто заявка не соответствует правилам субсидирования.

– Данный отказ имеет приз­наки создания искусственных бюрократических барьеров, – считает Ринат Ахтямов.

На запрос «Казправды» по поводу сложившейся ситуации в управлении сельского хозяйства области Улытау сообщили следующее. Отказ в возмещении затрат связан с несоответствием правил заявки по следующим пунктам: «Пункт 9 – Субсидированию подлежит новая, преж­де неиспользованная техника, машины и оборудование, годом выпуска не ранее трех лет до даты ввода инвестиционного проекта в эксплуатацию.

Продавец КХ «Ахтямов», который продал оборудование ИП «Ulytau Kus» (владелец Т. З. Ахтямова), не является производителем или дилером по поставке сельскохозяйственной техники или оборудования – код ОКЭД – 01473 «Производство смешанное, мясояичное». Пункт 23 – Отсутствует копия проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение экспертизы, и документов, подтверждаю­щих оплату за приобретенное оборудование».

Все аргументы управления Ринат Ахтямов категорически опровергает. В первую очередь он прояснил ситуацию касательно новизны и законности приобретенного оборудования.

– Оборудование было приоб­ретено у КХ «Ахтямов Р. Н.», которое в свою очередь приобрело его новым у производителя из Польши, – рассказал предприниматель. – Данная сделка полностью соответствует законодательству республики, тем более в рамках последующей перепродажи оборудования КХ уплатит налоги, возникающие при данной сделке, согласно законодательству. То есть НДС в размере 12 процентов и ИПН в размере 10 процентов.

Законность сделки подтверж­дается следующими документами: договор купли-продажи оборудования, счета-фактуры и акты приема-передачи, сертификаты и технические паспорта оборудования.

– У нас есть неоспоримые факты невозможности эксплуа­тации оборудования до ввода производственного здания в 2024 году, – подчеркивает Ринат Ахтямов. – Во-первых, оно было приобретено весной прошлого года, акт ввода в эксплуатацию убойного цеха до 2024 года мощностью 7 300 тонн мяса в год отсутствует. Есть фото и другие документальные доказательства, демонстрирующие текущее его состояние – совершенно новое. Оборудование физически не могло функционировать до завершения строительства и ввода производственного объекта в эксплуатацию.

Также Ринат Ахтямов недоумевает по поводу отказа якобы из-за нехватки ряда необходимых документов для субсидирования.

– ИП «Ulytau Kus» при подаче заявки предоставило полный комплект документов, предусмотренный правилами субсидирования, – сообщил он. – В том числе проектно-сметную документацию, имеющую положительное заключение экспертизы, платежные документы, подтверждающие перечисление средств на расчетный счет продавца, другие необходимые документы.

Предприниматель недоумевает: почему областное управление сельского хозяйства утверждает, что этих документов якобы недостаточно?

– ИП «Ulytau Kus» действует исключительно с целью обеспечения продовольственной безопасности области, – подчеркивает Ринат Ахтямов. – Даже в преддверии новогодних праздников, несмотря на дефицит и нехватку продукта (пищевого яйца), мы не поднимали цены, поддерживая политику Президента, направленную на защиту населения, тогда как в других областях Казахстана отмечался резкий скачок цен. Завершенный проект птицефабрики яичного направления является доказательством наших намерений и нашей приверженности делу.

Средства, ожидаемые в счет возмещения затрат, необходимы ИП для запуска нового производства – по выпуску мяса птицы, что, несомненно, крайне важно для региона, поскольку здесь отсутствуют аналогичные предприятия.

– Мы гарантируем, что после получения субсидий цех по произ­водству мяса птицы будет запущен, а это в свою очередь приведет к стабилизации цен на данный вид продовольствия в области Улытау, – говорит Ринат Ахтямов. – Достижение такого результата возможно только благодаря совместным усилиям.

Стороны де-факто не пришли к согласию, и пока неясно, поя­вится ли местная курятина в меню улытаусцев. Ринат Ахтямов надеется, что его права, как уже было в случае с птицефаб­рикой, защитит прокуратура. Он написал соответствующее заявление в ведомство с просьбой провести проверку законности отказа в предоставлении субсидий для ИП «Ulytau Kus» и принять меры прокурорского реагирования в случае выявления нарушений со стороны областного управления сельского хозяйства.