Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в настоящее время международный аэропорт Астаны работает в штатном режиме. Все службы обеспечивают приём и выпуск воздушных судов, в непрерывном режиме проводятся работы по очистке перрона и содержанию аэродромной инфраструктуры.

На прилёт задерживаются 7 рейсов, 1 рейс из Туркестана отменён. Причины задержек и отмен по прилёту определяются аэропортами вылета и авиакомпаниями.

На вылет задерживаются 5 рейсов.

Причины задержек:

- направления Шымкент и Костанай — неблагоприятные метеоусловия в аэропортах назначения;

- рейсы в Кызылорду, Алматы и Камрань — позднее прибытие воздушного судна.

«Со стороны аэропорта Астаны ограничений нет — аэродром и терминалы функционируют стабильно. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у авиакомпаний», – говорится в тексте обращения.

Напомним, авиакомния Air Astana ранее проинформировала о том, что 4 января продолжились ротационные задержки рейсов, а также произошли изменения в расписании в связи с неблагоприятными погодными условиями в Астане.