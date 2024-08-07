Аэропорт Астаны проверят вне плана из-за частых инцидентов с самолетами

Транспорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Минтранспорта поручило проверить вне графика столичную воздушную гавань, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«По поручению Министерства транспорта Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановую инспекцию столичного аэропорта в связи с участившимися в последнее время инцидентами повреждений воздушных судов», - проинформировали в Комитете гражданской авиации.

Напомним, группа компаний Air Astana сообщила, что 5 августа оператор аэропорта Астаны повредил одно из воздушных судов компании FlyArystan.

Также, авиационная администрация Казахстана усиливает меры по безопасности полетов эксплуатантов малой авиации.

В ведомстве отметили, что с началом весенне-летнего периода эксплуатации воздушных судов малой авиации, задействованных в авиационных работах, участились факты авиационных происшествий.

#Астана #авиация #проверка #аэропорт

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