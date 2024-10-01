Аграрии четырех регионов привезут продукцию в Астану на ярмарку

Сельскохозяйственная ярмарка с участием региональных товаропроизводителей состоится 12-13 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Свою продукцию представят аграрии из четырех регионов: Западно-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской и Жетысуской. Они привезут мясо, молочные продукты, фрукты и овощи, мед и другие товары.

Напомним, что в этом году ярмарка проходит напротив ипподрома «Казанат», по шоссе Каркаралы. Для удобства жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок будут обеспечены автобусные маршруты № 18, 37, 303 и 323.

Ярмарки будут проходить до 27 октября.