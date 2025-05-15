Северный регион традиционно остаётся зерновым поясом страны, однако текущий курс на диверсификацию и повышение качества семенного фонда говорит о серьёзной работе на устойчивый урожай и продовольственную безопасность

Фото пресс-службы акимата СКО

В 2025 году площадь посевов в Cеверо-Казахстанской области составит 4,4 млн гектаров. Основной упор сделан на зерновые — 3,3 млн га, однако в рамках диверсификации значительно увеличены площади под масличные культуры — до 760 тыс. га, что на 85 тыс. га больше, чем в прошлом году, сообщает Kazpravda.kz

Кормовые займут 392 тыс. га, картофель — 6,5 тыс. га, овощи — 1,3 тыс. га. В регионе уже законтрактовано более 274 тыс. тонн удобрений (82,3% от плана), заготовлено 470 тыс. тонн кондиционных семян, в том числе 52,6 тыс. тонн элитных. Уровень сортообновления составляет 11,2%.

Для успешной посевной аграриям выделено 52,2 тыс. тонн льготного дизельного топлива по цене 254 тенге за литр. В работу будет задействовано свыше 12 тыс. единиц сельхозтехники, вся — в полной готовности. Благодаря раннему финансированию по программам «Кен Дала 1 и 2» (70 млрд тенге) и поддержке «КазАгроФинанса» (11,2 млрд тенге), крестьяне своевременно закупили всё необходимое. Дополнительно на форвардный закуп выделено 7,4 млрд тенге.

По словам акима СКО Гауеза Нурмухамбетова, ранний сход снега и устойчивое тепло в начале весны создали благоприятные условия для сева бобовых и масличных культур. Посевная началась в конце апреля — в оптимальные агротехнические сроки.