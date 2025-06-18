Аграрии Южного Казахстана получили больше поливной воды, чем год назад

Сельское хозяйство,Водное хозяйство
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А если точнее, на 335 млн кубометров больше, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодня аграриям Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и области Жетісу подано более 3 млрд 73 млн кубометров воды. Это на 335 млн кубометров больше, чем год назад – в 2024 году к этому времени было подано 2 млрд 738 млн кубометров воды.

Так, аграриям Алматинской области подано более 50 млн кубометров воды, это на 6 млн кубометров больше, чем год назад. Аграриям Жамбылской области - более 135 млн кубометров воды, что почти на 50 млн кубометров больше, чем годом ранее. Водопользователям области Жетісу направлено 196 млн кубометров поливной воды.

Аграриям Кызылординской области подано более 1 млрд 280 млн кубометров воды, что на 74 млн кубометров больше, чем год назад. Крестьянским хозяйствам Туркестанской области - около 1 млрд 412 млн кубометров. Это на 234 млн кубометров больше, чем к аналогичной дате в прошлом году.

На данный момент в пяти вышеназванных областях полито более 348 тысяч гектаров посевных площадей. Из них в Алматинской области – 25 817 гектаров, в Жамбылской области – 42 600 гектаров, в области Жетісу – 33 674 гектаров, в Кызылординской области – 126 300 гектаров, в Туркестанской области – 119 900 гектаров.
 

🗣️«По поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова созданы четыре рабочие группы из специалистов ведомства, которые ведут проверки на предмет незаконного использования воды, а также мониторинг по вопросам экономии, регулирования и подачи поливной воды на юге Казахстана. Проводятся разъяснительные работы по вопросам внедрения водосберегающих технологий, сокращения объемов влаголюбивых культур и осуществления ночного полива. Разрабатываются и реализуются графики поочередной подачи воды по каналам», – сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
#аграрии #поливная вода

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