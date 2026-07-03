Ах, белый теплоход: легендарный хор Национальной гвардии дал концерт на воде

Фото: пресс-служба Нацгвардии

В преддверии Дня столицы военнослужащие Национальной гвардии МВД РК организовали для жителей и гостей Астаны необычную музыкальную акцию. Мужской хор Национальной гвардии выступил прямо на борту речного теплохода, превратив прогулку по реке Есиль в настоящий праздничный концерт, сообщает Kazpravda.kz



Теплоход с военными артистами проследовал по водной глади главной реки столицы, где прозвучали известные патриотические марши, современные музыкальные композиции и казахские народные произведения. Необычный формат выступления стал ярким украшением праздничной атмосферы и привлек внимание многочисленных горожан и туристов, отдыхавших на набережной.





Особым украшением концертной программы стало выступление кавалера ордена «Құрмет» майора Бауыржана Макаева, который исполнил сольные произведения на домбре. Его виртуозная игра придала мероприятию национальный колорит и была встречена продолжительными аплодисментами зрителей.



Во время прохождения теплохода вдоль набережной многие прохожие останавливались, чтобы послушать выступление. Люди снимали концерт на мобильные телефоны, подпевали знакомым мелодиям, приветствовали артистов аплодисментами и словами благодарности. Необычная концертная площадка вызвала искренний восторг у зрителей и подарила всем присутствующим праздничное настроение.





Подобные творческие акции уже стали доброй традицией Национальной гвардии. Они позволяют военнослужащим не только демонстрировать высокий уровень исполнительского мастерства, но и быть ближе к людям, участвуя в культурной жизни страны и создавая особую атмосферу в дни государственных и национальных праздников.



Музыкальное поздравление военнослужащих войск правопорядка стало символом уважения к столице и её жителям, а также ещё раз подчеркнуло, что военнослужащие Национальной гвардии успешно проявляют себя при выполнении служебно-боевых задач, и в сфере культуры, сохраняя и популяризируя лучшие традиции отечественного искусства.