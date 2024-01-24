Аида Балаева представила новых членов Нацкомиссии по делам женщин

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Министр поставила перед ними ряд задач

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

В Астане Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте подвела итоги работы за минувший год и определила задачи на 2024 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Открывая заседание, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Аида Балаева отметила, что подписан указ главы государства, согласно которому произведена ротация членов Национальной комиссии.

Аида Балаева поблагодарила экс-членов Нацкомиссии за плодотворное сотрудничество и представила новых членов, поставив перед ними ряд задач.

В состав Национальной комиссии вошли Ляззат Калтаева, Тилектес Адамбеков, Альфия Адиева, Ренат Зулхаиров, Шолпан Каринова, Эльмира Каримова, Муслим Хасенов.

«2023 год стал результативным для Комиссии. В соответствии с обозначенными главой государства приоритетами, деятельность Национальной комиссии была сконцентрирована на проработке широкого круга актуальных вопросов в сфере защиты прав женщин и детей и стала востребованной диалоговой площадкой между властью, гражданским обществом и международными организациями.

С участием экспертов Нацкомиссии разработаны Социальный кодекс, внесены изменения в Кодекс РК «Об административных правонарушениях» и «Уголовный кодекс Республики Казахстан». Разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и обеспечения безопасности детей», - перечислила результаты работы Аида Балаева.

По ее словам, в 2023 году внедрена практика выездов экспертных групп Нацкомиссии в регионы для комплексного анализа проблем, оценки региональных особенностей и выработки решений по актуальным вопросам.

По итогам мониторинга и экспертного анализа подготовлен ряд инициатив по обеспечению безопасности детей в частных дошкольных учреждениях и летних лагерях, по профилактике харассмента, а также превенции буллинга и суицида среди детей.

Запущен проект «One Stop Service» для оказания бесплатной правовой и психологической помощи жертвам насилия. В рамках проекта обеспечено сопровождение 36-ти уголовных дел в отношении женщин и детей. 11 резонансных дел взяты на особый контроль.

Разработана специальная методика для адвокатов и юристов, занимающихся делами по защите женщин и детей. Подготовлен и внедрен в практики госорганов Алгоритм оперативного реагирования на факты насилия над детьми.

Реализовано 7 социально значимых проектов, из них 3 благотворительных проекта совместно с АО «Самрук-Казына».

В их числе совместный проект с Astana hab - Программа IT-Aiel, который позволил 2 тысячам нетрудоустроенным женщинам за счет обучения заработку на фриланс-платформах повышать источник дохода и продвигать свою финансовую самостоятельность, долгосрочный образовательный проект «Томирис», нацеленный на поддержку успешных девочек и женщин как в городах, так и в сельской местности.

Еще один успешный проект - «Поезд «Саламатты Қазақстан», который был запущен для обследования и оказания медицинской, психологической, правовой и медиативной помощи гражданам, проживающим в отдаленных районах и селах.

Создан Национальный консорциум, объединяющий 12 исследовательских организаций по вопросам семейной, гендерной политики и демографии.

В регионах открыты Центры развития женского предпринимательства, Центры поддержки семьи и кризисные центры для жертв насилия. Работает «горячая линия» телефонов доверия.

Особое внимание уделяется задачам по выполнению международных обязательств в сфере семейной и гендерной политики и развитию международного сотрудничества.

В целом, с учетом приоритетов, обозначенных главой государства, Нацкомиссией планомерно выполняются задачи в сфере семейно-демографической и гендерной политики, защиты прав женщин и детей.

В завершение заседания Аида Балаева обозначила текущую повестку работы Национальной комиссии.

В числе основных приоритетов - задачи по укреплению правовой культуры и нулевой терпимости к нарушителям закона, развитию общественной дискуссии с различными целевыми группами, укреплению нравственно-семейных ценностей, расширению прав и возможностей женщин.

#заседание #Аида Балаева #Нацкомиссия

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