Аида Балаева приняла участие в открытии новой школы в Астане

Образование
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Особенностью проекта «Комфортные школы» является его единый стандарт строительства, который учитывает все необходимые требования для создания функциональной и безопасной образовательной среды, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

1 сентября 2024 года в Казахстане открылось 70 новых школ, рассчитанных на почти 90 тысяч учеников. Среди них и школы, построенные в рамках Национального проекта «Комфортные школы», инициированного Главой государства. Программа была запущена в прошлом году и продолжает активно реализовываться, до 2025 года по всей стране запланировано открыть порядка 400 школ.

В Астане в рамках проекта уже построено и открыто 9 школ, а до конца текущего года планируется довести это количество до 14. В целом, до конца 2025 года в столице откроются 24 новые школы, что позволит значительно улучшить условия для получения качественного образования детям столицы.

Сегодня в церемонии открытия школы №104 приняла участие министр культуры и информации РК Аида Балаева.

«Сегодня вместе с родителями и учителями я разделяю радость первой встречи первоклассников со школой. В этом учебном году в эту школу пошли 1600 детей, из них 200 — это первоклассники. Дорогие школьники, желаю вам больших успехов в учебе, не бойтесь ставить перед собой самые амбициозные задачи и высокие цели и уверенно двигайтесь к их достижению! Пусть этот учебный год будет для вас временем новых знаний, открытий и незабываемых впечатлений! Также поздравляю учителей и родителей, желаю крепкого здоровья, благополучия и терпения!», - сказала Аида Балаева.

Отметим, особенностью проекта «Комфортные школы» является его единый стандарт строительства, который учитывает все необходимые требования для создания функциональной и безопасной образовательной среды. В новых зданиях предусмотрены отдельные блоки для учащихся начальных и старших классов, повышенные меры безопасности, современное техническое оснащение и создание безбарьерного пространства для детей с особыми образовательными потребностями.

#Образование #школа #1 сентября #Аида Балаева

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