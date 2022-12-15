"Air Seychelles" запускает рейсы в Казахстан

Каждую неделю будет два рейса - по четвергам и воскресеньям на ВС типа А320Neo.

Фото: airseychelles.com

Комитет гражданской авиации МИИР РК сообщил о запуске рейсов в Казахстан государственной авиакомпанией Сейшельских островов "Air Seychelles", передает Kazpravda.kz.

"В рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая прошла в Монреале, казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Республики Сейшельские острова, по итогам которых впервые в истории был подписан меморандум о взаимопонимании, создающий правовую базу для выполнения регулярных рейсов между странами", – говорится в сообщении КГА.

Отмечается, что в результате данной работы, авиакомпания "Air Seychelles" планирует с 26 декабря начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Маэ (с технической посадкой в Абу-Даби), с частотой 2 рейса в неделю по четвергам и воскресеньям на ВС типа А320Neo.