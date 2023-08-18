Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки

Кроме того, он высказал президенту свое мнение по поводу перевода казахского языка на латинскую графику.

Фото пресс-службы президента РК

В ходе рабочей поездки в Алматы Касым-Жомарт Токаев принял вице-президента Национальной академии наук Аскара Джумадильдаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Аскар Джумадильдаев рассказал главе государства о деятельности Национальной академии наук в течение последних трех месяцев и поделился своими предложениями по развитию отечественной науки.

Кроме того, академик высказал свое мнение по поводу перевода казахского языка на латинскую графику.

Глава государства отметил, что все высказанные ученым предложения будут рассмотрены, и соответствующие поручения будут даны Правительству.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, научно-академическое сообщество должно способствовать появлению в стране фундаментальных научных центров естественно-научного, инженерно-технологического направления, совершенствованию исследовательской работы, предоставлять научно обоснованные рекомендации относительно социально-экономического развития страны.

В завершение встречи глава государства, отметив высокий авторитет академика Аскара Джумадильдаева в обществе, пожелал ему успехов на ответственном посту в Национальной академии наук.