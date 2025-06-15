Академия Нацгвардии отметила юбилейный выпуск офицеров в Петропавловске

Армия
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Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

В этом году академия направит в войска около двухсот молодых офицеров для пополнения рядов Национальной гвардии и других силовых структур, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В Петропавловске состоялся юбилейный, 25-й выпуск офицеров академии Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, сообщает Polisia.kz.

На торжественной церемонии выпускникам вручили дипломы об окончании высшего военного учебного заведения. Вместе с казахстанскими курсантами документы об образовании получили и четверо граждан Республики Таджикистан, обучавшихся в рамках межгосударственных соглашений.

В этом году академия направит в войска около двухсот молодых офицеров для пополнения рядов Национальной гвардии и других силовых структур. Особое внимание на выпуске было уделено пяти курсантам — Диасу Беделбаю, Адилету Шалкарулы, Азамату Зулкарнаеву, Думану Айткенову и Амиру Толеуханову. Все они окончили учебу с отличием и досрочно получили звание лейтенанта.

Знаки различия им были вручены лично Президентом Республики Казахстан — Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами Касым-Жомартом Токаевым и министром внутренних дел, генерал-лейтенантом полиции Ержаном Саденовым.

Важной вехой в развитии Национальной гвардии стало решение Главы государства об открытии в 1997 году в Петропавловске Высшего военного училища внутренних войск МВД РК. Эта инициатива, реализованная по постановлению Правительства, положила начало становлению нынешней Академии, которая прошла путь от училища до института, а затем — до статуса Академии.

Первым начальником учебного заведения стал генерал-майор Амангельды Дюсенов. Он и команда офицеров и генералов стояли у истоков создания учреждения. В настоящее время Академией руководит полковник Артур Калиякпарович Токушев.

Сегодня академия Национальной гвардии — единственное в Казахстане военное учебное заведение, осуществляющее подготовку офицерских кадров для войск правопорядка. Обучение здесь ведется по восьми военным специальностям на базе десяти кафедр. При академии также действует факультет повышения квалификации, где проходят обучение офицеры Национальной гвардии и военнослужащие других силовых ведомств, проходящие контрактную службу.

Выпускники первых потоков академии занимают руководящие должности в воинских частях, соединениях, а также в главном и региональных командованиях Национальной гвардии. За 25 лет учебное заведение подготовило более 5000 специалистов для силовых структур: Национальной гвардии, Министерства обороны, Службы государственной охраны, Пограничной службы КНБ и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Академия активно развивает научный и педагогический потенциал. Ежегодно профессорско-преподавательский состав пополняется молодыми специалистами, окончившими магистратуру и докторантуру. Преподаватели и сотрудники учебного заведения активно участвуют в общественной, культурной, спортивной и политической жизни региона, внося вклад в обеспечение правопорядка.

#юбилей #выпуск #Академия Нацгвардии

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