Аким Алматы отправил на доработку программу реновации ветхого жилья

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Аким Алматы Ерболат Досаев отправил проект программы реновации на доработку. Готовый вариант будут утверждать депутаты городского маслихата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Программа реновации в Алматы предполагает снос ветхого жилья. Инвесторами в ней являются частные застройщики. Что именно стало причиной доработок, неизвестно, поскольку проект программы нигде не публиковался.

"Программу я отправил на доработку. Готовую вынесем на утверждение маслихатом города, не будем утверждать постановлением акима. Базовые принципы там закреплены, потом будем действовать в соответствии с выделяемыми средствами", - пояснил аким.

Он добавил, что в программе останется требование по согласию 100% жильцов дома на снос. Кто не согласен, может не давать разрешения на продажу своего жилья и переезд. Ранее некоторые застройщики убеждали жильцов, что достаточно согласия 51% собственников.

По словам акима, прежняя программа реновации была принята в 2021 году. Предусматривалось, что в течение пяти лет будет ежегодно выделяться по 10 млрд тенге. Однако средств не было, поэтому программа не работала.

На сегодня изъятием занимаются частные застройщики. Они самостоятельно договариваются с жителями и выкупают квартиры.

Аким Турксибского района Бахытжан Акжаров отметил, что жители жалуются, что компании предлагают людям квартиры с меньшей жилой площадью, чем в выкупаемых. При этом на одном из проблемных участков района застройщик дал обещание увеличить жилую площадь предлагаемых квартир до размера изымаемых.

В целом в городе насчитывается свыше 1 400 двухэтажных домов с истекшим сроком эксплуатации, построенных в 1930-1975 годах. В этих домах проживает более 60 000 горожан. Больше половины такого жилья расположено в Турксибском, Бостандыкском и Жетысуском районах.