Аким Кызылординской области встретился с послом США

Глава региона Нурлыбек Налибаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Казахстане Даниэлем Розенблюмом и заместителем директора Региональной миссии Агентства международного развития USAID Моник Мосольф.

На встрече аким области отметил, что на протяжении 30 лет между Казахстаном и Соединенными Штатами активно развиваются открытые и доверительные взаимоотношения.

«На сегодняшний день между Казахстаном и США налажено расширенное стратегическое партнерство по всем направлениям двусторонних отношений. Стабильные официальные встречи на высоком уровне, динамичное развитие взаимных торгово-экономических отношений мы считаем его ярким доказательством. По итогам прошлого года товарооборот между Кызылординской областью и Соединенными Штатами Америки составил 10,1 млн. долл. США, увеличившись в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мировое сообщество оценило привлечение Аральского моря как один из экологических кризисов в истории человечества. Последствия высыхания моря касаются не только региона или страны, но и всего мира. Благодарим Вас за то, что в этой командировке вы ознакомились с текущим состоянием Арала и проделанной работой, за значительный вклад в дело спасения Аральского моря», – сказал аким области.

Стоит отметить, что в 2021-2023 годах в рамках проекта «Оазис» Агентства международного развития USAID в целях восстановления экосистемы высохшего дна Аральского моря были засеяны семена саксаула на 150 гектарах, высажены саженцы, выкопана и введена в эксплуатацию скважина на глубину 500 метров.

Напомним, что в период с 2021 по 2025 годы глава государства поручил высадить саксаул на площади 1,1 млн. га. В этом году запланированы работы в этом направлении на площади 276,2 тыс. га. Сейчас на 65 тыс. га дна моря высажены 19,4 млн. саженцев саксаула, в следующем году планируется засеять еще 280 тысяч га.

На сегодняшней встрече посол США выразил заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного партнерства Америки и Казахстана.

В ходе рабочей поездки в регион Дэниел Розенблюм ознакомился с водохозяйственными объектами Кызылординской области и ходом реализации проекта USAID Oasis.