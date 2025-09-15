Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с шейхом Суруром бин Мухаммед Аль Нахаяном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат региона

Делегация Мангистауской области посетила Абу-Даби - столицу Объединённых Арабских Эмиратов

Рабочая поездка организована по приглашению шейха Сурура бин Мухаммед Аль Нахаяна.

Основной темой переговоров стали вопросы привлечения инвестиций в сферы туризма, транспорта и логистики, глубокой переработки нефти и других перспективных направлений. В результате проведенной встречи было достигнуто взаимопонимание о сотрудничестве в указанных отраслях.

По приглашению акима Мангистауской области шейх Сурур бин Мухаммед Аль Нахаян планирует посетить Мангистаускую область уже в ближайшее время.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» поручил акимам областей активизировать деятельность по привлечению инвестиций в регионы. Акиматом Мангистауской области уже начаты первые шаги по реализации указанных поручений.