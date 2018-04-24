Аким Усть-Каменогорска стал фигурантом смертельного ДТП

Общество
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Аким Усть-Каменогорска стал фигурантом смертельного ДТП в Риддере, передает телеканал КТК.

Как заявили в пресс-службе Куата Тумабаева, он совершенно случайно оказался на месте происшествия. Но родные погибшего парня не верят в такое стечение обстоятельств. Утверждают, что глава областного центра находился в машине, которая сбила молодого человека.



Отец погибшего в ДТП Евгения Смольникова приехал в Астану в поисках правды. Правоохранительным органам Риддера он уже не верит. По словам мужчины, полицейские пытаются скрыть некоторые факты преступления. 

В свою очередь глава Усть-Каменогорска Куат Тумабаев от каких-либо комментариев отказался. Позже его пресс-служба заявила, что аким действительно был на месте ДТП.

"Он стал случайным свидетелем ДТП. Вызвал скорую помощь и как свидетель дал показания в РОВД Риддера. С него взяли подписку о неразглашении деталей дела", – сообщила пресс-секретарь акима Усть-Каменогорска Асем Кайратбек.

Смертельное ДТП произошло неделю назад. 19-летнего Евгения Смольникова сбили на обочине. Он скончался до приезда скорой. Очевидцы утверждают, что после аварии к бездыханному телу подбежали двое мужчин. Позже, по словам отца погибшего, их опознают. Это были замакима Риддера Бауржан Курманбаев и глава Усть-Каменогорска – Куат Тумабаев.

Страшную трагедию позже прокомментировал и первый руководитель области Даниал Ахметов. В интервью журналистам он заявил, что расследование будет открытым. Но уже сейчас в ДВД региона отказываются раскрывать детали происшествия.

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