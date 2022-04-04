Акимат Нур-Султана отклонил предложения застройщиков по строительству жилых комплексов (ЖК), где имеется дефицит в социальных объектах, передает Каzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Так, на земельном участке по улице Байтурсынова, 7 (ЖК Highvill) вместо многоквартирного жилого комплекса будет построена школа.

Кроме того, в районе проспекту Кошкарбаева и улице Акыртас, напротив ЖК Highvill, для сокращения дефицита ученических мест также будет построена ещё одна общеобразовательная школа.

В микрорайоне Акбулак по улице К. Жалайыри отклонено строительство жилого комплекса Iconic. Там по мастер-плану «Нур-Султан – комфортный город» будет благоустроен сквер.

Аналогичный план по созданию общественного пространства для отдыха и прогулок с озеленением (сквер) – на участке между поликлиникой №9 и школой-гимназией №77 в Есильском районе близ проспекта Мәңгілік Ел.

По улице Кумисбекова, 9 вместо 21-этажного ЖК и паркинга будут построены общественное пространство и сквер.

В квадрате улиц М. Горького – Косыгина – Челюскинцева – Ишимской вместо ЖК будет построен детский сад.

Между тем еще одну школу вместо многоквартирного жилого комплекса построят на земельном участке, расположенном в районе пересечения проспекта Мәңгілік Ел и улицы Сыганақ, между зданиями Генеральной прокуратуры и Jysan Bank.