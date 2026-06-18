Акимат отреагировал быстро

Начало лета в очередной раз ознаменовалось в регионе обострением проблем, связанных с нехваткой питьевой воды и перебоями в подаче электроэнергии. На днях жители сразу нескольких сел Карасайского райо­на устроили сельские сходы, на которых озвучили жалобы в адрес местных властей.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В тридцатиградусную жару сельчане не могут ни помыться, ни постирать, ни еду приготовить, вынуждены покупать бутилированную воду в магазинах. В это же время повсеместно происходят отключения электричества. Возмущенные граж­дане потребовали возобновить подачу коммунальных услуг, счета по которым они исправно оплачивают.

Без воды и света в домах оказались жители сел Алмалыбак, Жалпаксай, Колди, Мерей, Жамбыл, Батан, Кошмамбет,

Иргели, Коксай, Абай, Шамалган, Кыргауылды, Улан, Булакты, Жанатурмыс и других.

Как выяснилось, виноват во всем местный монополист, печально известное ТОО «BeyAzh Trans», задолжавшее пос­тавщику электроэнергии АО «Алатау жарық компаниясы» (АЖК) 1,1 млрд тенге. Отключение электроснабжения повлекло за собой сбои в работе водозаборных скважин и насосных станций, обеспечивающих села водой.

Реакция местных властей не заставила себя долго ждать. Заместитель акима области Асет Масабаев провел экстренное совещание с участием представителей прокуратуры, АО «АЖК», районных акиматов, профильных ведомств и коммунальных служб. По итогам встречи достигнута договоренность о возобновлении электроснабжения жилых массивов.

«Подача электроэнергии на территории Карасайского района полностью восстановлена, – сообщили в пресс-службе областного акимата. – Кроме того, приняты меры по недопущению впредь подобных ситуаций. В частности, электросети жилых комплексов «Асыл арман», «Алтын ауыл» и «Өмірұзақ» переданы в доверительное управление АО «Алатау жарық компаниясы». Аналогичная работа по передаче электросетей ведется в других населенных пунктах. Жильцам откроют индивидуальные лицевые счета, что позволит им осуществлять прямые расчеты за электроэнергию без участия посредников».

Кроме того, распоряжением акима Карасайского района системы водоснабжения, обслуживаемые ТОО «BeyAzh Trans», переданы на баланс ГКП «Таусамалы қызмет». Дебиторская задолженность проштрафившегося монополиста перед АЖК будет погашаться в установленном законом порядке за счет взыскания и продажи имущества предприятия.

Остается добавить, что деятельность ТОО «BeyAzh Trans» уже довольно долгое время вызывает многочисленные нарекания со стороны местных жителей. Требование у граждан одно: вернуть в собственность государства коммунальные объекты, находящиеся на балансе подрядной организации, потерявшей доверие граждан. И вот, наконец, глас народа услышан…