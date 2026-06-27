Акимат Шымкента обратился к будущим покупателям жилья

В акимате предупредили о рисках приобретения квартир в строящихся ЖК без разрешений

Фото: Акимат Шымкента

Акимат Шымкента обратился к жителям города с предупреждением о рисках при покупке квартир в строящихся жилых комплексах, передает Kazpravda.kz.

В городской администрации напомнили, что покупать жилье следует только у застройщиков, имеющих все предусмотренные законом разрешительные документы. В противном случае граждане рискуют потерять вложенные средства.

«При покупке квартир в многоквартирных жилых комплексах недействительными считаются все сделки, совершенные в обход действующего законодательства-договор предварительного бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования.Акимат города Шымкент просит граждан быть внимательными к своим средствам. При отсутствии разрешительных документов покупка жилья не рекомендуется», – обратились к потенциальным покупателям в акимате Шымкента.

В акимате также подчеркнули, что привлекать деньги дольщиков без соответствующего разрешения запрещено Законом «О долевом участии в жилищном строительстве». За такие нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Проверить, имеет ли застройщик право привлекать средства дольщиков, можно в официальном перечне, опубликованном на портале акимата Шымкента, а также обратиться по номеру 8 747 309 44 87.