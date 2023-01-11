Акимат Темиртау пожаловался в Минэнерго на ТЭЦ-2

В отношении ТЭЦ-2 города Темиртау проведена внеплановая проверка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Казахстана.

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Как отметили в Минэнерго, в территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области обратился акимат Темиртау из-за зафиксированных с начала текущего отопительного сезона случаев несоблюдения температурного графика работы тепловых сетей по ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау».

Департамент с 28 декабря проводил на объекте внеплановую проверку.

«По итогам проверки 10 января выдано соответствующее предписание об устранении выявленных в ходе проведения проверки нарушений, в частности, по ремонту золоулавливающих установок и повышению производительности паровых котлов для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей Темиртау», – резюмировали в МЭ.