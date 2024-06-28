Акимы и участковые должны владеть основами медиации Общество 28 июня 2024 г. 6:00 9 Юлия Полонская Сеть профессиональных переговорщиков в регионах сможет предупреждать конфликты среди населения фото из архива "КП" Роль этномедиации в укреплении общественного согласия обсудили участники экспертной встречи, состоявшейся в стенах Института прикладных этнополитических исследований. Речь шла о вопросах институционализации переговорного процесса в сфере межэтнических отношений, о влиянии медиации на обеспечение порядка и законности. Как отметил директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, хотя этномедиация не является для Казахстана новым явлением, но в системном виде она выделилась в отдельное направление лишь год назад. Цель этого инструмента – предупреждение и локализация конфликтов, недопущение их перехода в межнациональную плоскость. – Ведь все конфликты, изученные нашими специалистами, которые на первый взгляд имели этнический характер, на самом деле зарождались на почве бытовых или криминальных разногласий, были банальными социальными столкновениями. Но в определенный момент и при определенных условиях они проходили групповую этническую мобилизацию, – отмечает Талгат Калиев. – Наши специалисты как раз изучают причины и поводы, которые меняют траекторию конфликтов, помогают избежать негативного развития или дают представление, как действовать в горячие моменты противостояния. Эти знания мы передаем на семинарах в регионах. За время работы над исследованием конфликтных явлений специалисты института совершили более 30 профилактических выездов в разные населенные пункты, места локального проживания этносов на территории страны. Выстроено четкое взаимодействие специалистов с правоохранительными органами, проведен цикл семинаров для подготовки этномедиаторов локального уровня, которые должны непосредственно на местах отрабатывать кризисные ситуации. – Для тех, кто прошел определенную селекцию в этом плане, предусмотрен второй, более углубленный этап обучения, – рассказал спикер. – В результате сегодня в регионах сформирована достаточно широкая сеть специалистов, обладающих навыками медиации. Но еще предстоит обсудить, как институт медиации усовершенствовать с учетом развития информационных технологий, ведь популярность социальных сетей значительно ускоряет процесс развертывания конфликта, и любая дискуссия в информационном пространстве может трансформироваться в этническую плоскость. В ответ на этот вызов Институт прикладных этнополитических исследований предлагает разработанную Карту смысловых и семантических разногласий и точек соприкосновения между этническими группами, которая поможет этномедиаторам разрешать кризис в полемиках пользователей социальных сетей. Тут выделены речевые паттерны, которые могут выступить раздражителями для определенных этнических групп, и инструменты их сближения. Планомерную работу в сфере развития этномедиации проводит с 2015 года и Ассамблея народа Казахстана. При РГУ «Қоғамдық келісім» действуют кабинеты медиации, которые сейчас трансформируются в центры этномедиации. В реестре АНК состоят около 2 тыс. профессиональных переговорщиков, ими разрешено более 150 тыс. обращений различного характера. – В ходе сессии АНК в прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать учебный центр этномедиаторов, и сегодня он успешно функционирует, – говорит руководитель РГУ «Қоғамдық келісім» Элина Масагутова. – В этом году запланированы семинары в четырех регионах страны – в Атырауской области, области Абай, Алматы и Шымкенте. Но сейчас настало время скоординировать усилия всех участников этого процесса для большей эффективности обучения навыкам этномедиации. А необходимы они всем активным представителям гражданского общества, особенно в регионах, где роль социальных лидеров принадлежит акимам сел и городов, участковым, советам старейшин, лидерам общественного мнения. По большому счету, каждый, кто в силу профессиональной деятельности работает с людьми, должен уметь профессионально и оперативно видеть признаки социальной напряженности и уметь действовать в этих условиях, – подчеркнула она. #АНК #конфликты #медиация #этномедиация