Акимы и участковые должны владеть основами медиации

Роль этномедиации в укреп­лении общественного согласия обсудили участники экс­пертной встречи, состоявшейся в стенах Института прикладных этнополитических исследований. Речь шла о вопросах институционализации переговорного процесса в сфере межэтнических отношений, о влиянии медиации на обеспечение порядка и законности.

Как отметил директор Инсти­тута прикладных этнополити­ческих исследований Талгат Калиев, хотя этномедиация не является для Казахстана новым явлением, но в системном виде она выделилась в отдельное направление лишь год назад. Цель этого инструмента – предупреж­дение и локализация конфликтов, недопущение их перехода в межнациональную плоскость.

– Ведь все конфликты, изученные нашими специалистами, которые на первый взгляд имели этнический характер, на самом деле зарождались на почве бытовых или криминальных разногласий, были банальными социальными столкновениями. Но в определенный момент и при определенных условиях они проходили групповую этническую мобилизацию, – отмечает Талгат Калиев. – Наши специалисты как раз изучают причины и поводы, которые меняют траекторию конфликтов, помогают избежать негативного развития или дают представление, как действовать в горячие моменты противостоя­ния. Эти знания мы передаем на семинарах в регионах.

За время работы над исследованием конфликтных явлений специалисты института совершили более 30 профилактических выез­дов в разные населенные пункты, места локального проживания этносов на территории страны. Выстроено четкое взаимодействие специалистов с правоохранительными органами, проведен цикл семинаров для подготовки этномедиаторов локального уровня, которые должны непосредственно на местах отрабатывать кризисные ситуации.

– Для тех, кто прошел опреде­ленную селекцию в этом плане, предусмотрен второй, более углубленный этап обучения, – рассказал спикер. – В результате сегодня в регионах сформирована достаточно широкая сеть специа­листов, обладающих навыками медиации. Но еще предстоит обсудить, как институт медиации усовершенствовать с учетом развития информационных технологий, ведь популярность социальных сетей значительно ускоряет процесс развертывания конфликта, и любая дискуссия в информационном пространстве может трансформироваться в этническую плоскость.

В ответ на этот вызов Институт прикладных этнополитических исследований предлагает разработанную Карту смысловых и семантических разногласий и точек соприкосновения между этническими группами, которая поможет этномедиа­торам разрешать кризис в полемиках пользователей социальных сетей. Тут выделены речевые паттерны, которые могут выступить раздражителями для определенных этнических групп, и инструменты их сближения.

Планомерную работу в сфере развития этномедиации проводит с 2015 года и Ассамблея народа Казахстана. При РГУ «Қоғамдық келісім» действуют кабинеты медиации, которые сейчас трансформируются в центры этномедиации. В реестре АНК состоят около 2 тыс. профессиональных переговорщиков, ими разрешено более 150 тыс. обращений различного характера.

– В ходе сессии АНК в прошлом году Президент Касым-­Жомарт Токаев поручил создать учебный центр этномедиаторов, и сегодня он успешно функционирует, – говорит руководитель РГУ «Қоғамдық келісім» Элина Масагутова. – В этом году запланированы семинары в четырех регионах страны – в Атырауской области, области Абай, Алматы и Шымкенте. Но сейчас настало время скоординировать усилия всех участников этого процесса для большей эффективности обу­чения навыкам этномедиа­ции. А необходимы они всем активным представителям граж­данского общества, особенно в регионах, где роль социальных лидеров принадлежит акимам сел и городов, участковым, советам старейшин, лидерам общественного мнения. По большому счету, каждый, кто в силу профессиональной деятельности работает с людьми, должен уметь профессионально и оперативно видеть признаки социальной напряженности и уметь действовать в этих условиях, – подчеркнула она.