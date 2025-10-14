В Египте (Каир) 9-18 октября проходит чемпионат мира по пара пауэрлифтингу, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Областное управление физкультуры и спорта

Наш атлет Давид Дегтярев, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, завоевал две золотые награды в весовой категории 54 кг. Он поднял вес - 191 кг. Также по сумме трех попыток обошел спортсменов из Китая и Сальвадора.

За свою спортивную карьеру Давид стал трехкратным чемпионом мира по пара пауэрлифтингу, спортсмена подготовил заслуженный тренер Юрий Колесников.

Напомним, он - первый казахстанец, кто дважды выиграл Паралимпиаду.