Фото предоставлено облуправлением физкультуры и спорта

В Таразе стартовала VII спартакиада Республики Казахстан среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, органов зрения и особенностями интеллектуального развития, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления физической культуры и спорта

Ярким событием соревнований стало выступление известного акмолинского пара спортсмена Давида Дегтярева. И снова заслуженный мастер спорта Республики Казахстан стал чемпионом в своей весовой категории до 59 кг. На сей раз он установил новый рекорд страны, подняв штангу весом 180 кг в пара пауэрлифтинге.

Добавим, что подготовкой спортсмена занимался заслуженный тренер Республики Казахстан по пара пауэрлифтингу Юрий Колесников.



