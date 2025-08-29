Открытая десятки лет назад в горах Каратау на территории Сарысуского района пещера Актогай сегодня является одним из тех мест, которые в пос­леднее время привлекают взоры не только отечественных, но и зарубежных исследователей.

Казалось бы, обычное углубление в горах, так в чем же его особенность? На самом деле не все так просто. Даже быстрый обзор и поверхностное ознакомление позволили сделать вывод – десятки тысяч лет назад здесь жил древний человек. Таким образом, Актогай можно причислить к ряду важных объектов для изучения древнейшей истории региона.

Установлено, что пещерой стали пользоваться в качестве жилища еще в каменном веке. Она расположена недалеко от одноименного села и города Жанатаса на высоте примерно 60 метров. Вход в пещеру открывается в горном массиве, куда можно попасть по небольшой тропе. Внешне он заметен как темный «разрез» в светлом откосе. Специальных альпинистских приспособлений и приемов для подъема не требуется. Однако из-за крутого горного склона подъем к месту все же довольно непростой. К тому же затрудняют восхождение острые слоистые скальные породы и мелкая галька.

– В 1987 году мне довелось побывать в пещере впервые. Спустя 10 лет силами казахстанско-российской экспедиции, во главе которой стояли академик Российской академии наук Анатолий Деревянко и я, в ней провели первые раскопки. Нами был сделан небольшой шурф, где обнаружили остроконечник, изготовленный по технологии леваллуа. Находка предположительно относится к среднему палеолиту. И именно она дала понять, что когда-то давно здесь жили люди, – отметил главный научный сотрудник Национального музея РК, академик Национальной академии наук при Президенте РК, доктор истори­ческих наук, профессор Жакен Таймагамбетов, который в то время занимался археологическими исследованиями в горных районах Жамбылской области.

Так сложилось, что на какой-то период обнаруженное в горном массиве углубление было оставлено, но не забыто. Но со временем интерес к пещере Актогай только возрастал. И в июне 2022 года архео­логические работы в этом месте возобновились. Теперь к отечественным археологам присоединились их коллеги из Германии. В тот год в пещере был сделан раскоп площадью около 16 квадратных метров, в котором обнаружены в разрозненном виде костные останки ископаемого животного, предположительно принадлежавшие архару. Кроме того, найдено несколько каменных орудий труда, остатки кострищ, оставленных когда-то первобытным человеком. Благодаря радиоуглеродному анализу, проведенному в лаборатории Германии, была установлена абсолютная дата – 23 тыс. лет!

Жакен Таймагамбетов уверен в том, что пещера имеет большие перспективы на дальнейшие исследования. Именно поэтому в прошлом и текущем годах ученые вновь устремили свои взоры в сторону пещеры Актогай. В этот период на месте работали члены казах­станско-американской экспедиции во главе с академиком Жакеном Таймагамбетовым и профессором Нью-Йоркского университета Раду Йовита (США). Вместе с археологами и историками участниками экспедиции стали сотрудники Национального музея РК и студенты Нью-Йоркского университета, ­Назарбаев Университета и Казахского Национального университета им. аль-Фараби.

Летом 2024 года работа продолжилась в рамках научного проекта «Исследования адаптаций во время последнего ледникового максимума в аридной зоне Центральной Азии: новые раскопы в пещере Актогай». Изучение профинансировано Национальным фондом науки США (NSF). Члены экспедиции расширили предыдущий раскоп, доведя его до площади 24 квадратных мет­ров. Из-за рыхлых отложений во избежание обвала раскоп по мере углубления сделали суженным ко дну. Примечательно, что на сей раз к участникам экспедиции присоединились еще и сотрудники Жамбылского областного историко-краеведческого музея.

– На глубине почти пяти метров обнаружены первые культурные слои, где мы нашли следы деятельности и остатки пищи первобытного человека. Следует отметить, что с самого начала раскопа в голоценовых отложениях стали попадаться кости мелких животных, угли от костра и прокалы от огня, – сказал пораженный находками Раду Йовита.

Кроме того, по словам ученого, на месте лагеря обнаружены артефакты эпохи палеолита и курганы бронзового века, что, безусловно, имеет большие перспективы.

В этом году к команде исследователей также присоединились представители Франции, Китая и Англии. Из-за постоянной осыпи рыхлой массы и разбивки кувалдами огромных камней в черте раскопа экспедиция начала работы с укрепления стенок мешками, заполненными землей.

– Поднятый на поверхность грунт в мешках при помощи троса доставлялся вниз к реке, где он просеивался и промывался через сито с помощью водяного насоса и шланга, чтобы не упустить мелкие артефакты и различные костные останки животных. Вечером в лагере по традиции все заносилось в банк данных с указанием квадрата раскопа. Работа эта трудоемкая, требующая физических сил и выносливости в жару, которая стояла на протяжении всего периода раскопок. Ежедневно нас ждал подъем из лагеря в пещеру, причем со всем археологическим оборудованием, – рассказал о проделанной работе Жакен Таймагамбетов.

По его словам, в раскопе выявлено большое количество разрозненных костных останков ископаемых животных голоценового периода. Предположительно они относятся к эпохам бронзы и неолита. Также обнаружены фрагменты керамики, несколько каменных изделий и большое количество угля.

Летом текущего года общая площадь раскопа составила 36 квадратных метров. Глубина в пещере пока не превышала 3,5 метра. Предварительно отложения отнесены к голоценовому периоду. В них обнаружены фрагменты керамики, выполненной на гончарном круге, и останки животных – трубчатые кости, ребра, фрагменты челюсти, а также угли. Последние взяты на определение абсолютного возрас­та по радиоуглеродному анализу.

– На глубине в 3,5 метра от пещерной поверхности обнаружены две пластины из халцедона – трехгранная и трапециевидная в сечении, длиной в несколько сантимет­ров. Примечательно, что сырье не характерно для данной местности, – сообщил Жакен Таймагамбетов.

Главной находкой этого года можно считать 12 позвонков ископаемого животного, которые были переданы в лабораторию казахско-французского центра, базирующегося в КазНУ им. аль-Фараби. Задача работников лаборатории – определение возраста артефакта и вида животного, которому принадлежали обнаруженные кости. Также взяты образцы почвы для проведения целого ряда анализов.

– Кроме того, мы нарисовали стратиграфию раскопа, – сказал профессор Жакен Таймагамбетов. – В настоящее время пещера законсервирована. Поскольку рыхлые отложения раскопа осыпаются, мы укрепили стенки и оставили табличку с просьбой не трогать пещеру на случай, если в нее нагрянут случайные гости. Ведь на этом наша работа здесь не закончена, она будет обязательно продолжена в следующем году.

В последующем ученые надеются превратить этот объект в музей под открытым небом, поскольку в Жамбылской области это единственная пещера, которая имеет отложения, относящиеся к каменному веку. В этом отношении поддержка со стороны местных властей есть, что, конечно же, не может не радовать. Археологи предполагают, что для полного исследования пещеры необходимо около 10 лет.

– Наша основная задача – музее­фицировать пещеру. Для этого требуется установить ограждение, внутри установить пояснительные таблички на трех языках. В конечном итоге сделать пещеру одним из туристических объектов, что случится в Казахстане впервые для памятников столь далекой древнос­ти, – сказал Жакен Таймагамбетов.

Ученый выразил благодарность местным властям за проявленный интерес и оказанную помощь при проведении работ международной археологической экспедиции. Особую признательность он адресовал всем непосредственным ее участникам, которые, несмотря на сложные климатические условия – аномальную жару, проявили стойкость, терпение и рвение к работе на столь важном объекте.