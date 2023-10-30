Акции ArcelorMittal упали на Амстердамской фондовой бирже

Банки и финансы
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Акции металлургического гиганта просели на 4,5% после открытия торгов на фондовой бирже, сообщает телеграм-канал "Нацбанка"

Фото: David W Cerny, REUTERS

Так фондовый рынок отреагировал на заявления о передаче казахстанского актива холдинга «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) в собственность Казахстана. По итогам 2021 года доля АМТ в чистой прибыли металлургического холдинга составила 3,2%.

39% акций компании ArcelorMittal принадлежит семье индийского миллиардера Лакшми Миттала, 61% торгуются на рынке, из них 5,83% владеет BlackRock.

Напомним, ранее стало известно о передаче права собственности на предприятия «АрселорМиттал Темиртау» правительству Казахстана, которую подтвердили в компании ArcelorMittal.

В минувшие выходные в результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области, принадлежащей АМТ, погибли 45 шахтеров, поиски одного шахтера продолжаются.

#Правительство #авария #акции #шахта #arcelormittal

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