Акция «Мейірімді тазару» объединила волонтеров по всему Казахстану

Таза Казахстан
123

Добровольцы оказали помощь пожилым людям и ветеранам

Фото: пресс-служба МКИ РК

В рамках проекта Green Steppe по всей стране прошла акция «Мейірімді тазару», организованная Национальной волонтерской сетью при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

Участие приняли более 200 волонтеров, а также молодежные ресурсные центры и неправительственные организации. В рамках инициативы в Шымкенте и в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской областях были проведены шесть локальных акций.

Добровольцы оказали помощь пожилым людям и ветеранам, очистили дворы и общественные территории от снега и льда, помогли предотвратить подтопления и провели работы по благоустройству.

Инициатива подтвердила значимость волонтерских инициатив в укреплении общественной солидарности и развитии культуры взаимопомощи.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]