Акция по продаже говядины по фиксированным ценам стартовала в Астане

Столица,Гастрономия
0
Дана Аменова
специальный корреспондент

Продукцию можно приобрести по цене не выше 3 800 тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 21 сентября в крупных торговых сетях Астаны - Magnum, Small и «Анвар» - стартовала акция по продаже говядины по фиксированным ценам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Акция стала результатом договоренности, достигнутой между Союзом торговых сетей, акиматом Астаны, Минторговли и Минсельхоза.

Говядину в вышеуказанных торговых сетях можно купить по цене не выше 3 800 тенге за килограмм, а социально значимые части (лопаточно-грудная) - по цене до 3 335 тенге за килограмм, в торговой сети Magnum по 2 650 тенге.

При этом в супермаркетах этих торговых сетей, наряду с акционной говядиной, по-прежнему будет доступно фермерское мясо других поставщиков по рыночным ценам.

При поддержке государственных органов организованы прямые поставки мяса по специальным ценам от отечественных производителей из Акмолинской, Костанайской и СКО, что позволит удерживать цены на стабильном уровне.

«Акция распространяется только на говядину, поставляемую при содействии госорганов, и действует исключительно в стационарных супермаркетах. Она не действует на онлайн-заказы. Первые партии говяжьих туш для реализации по фиксированным ценам уже поступили в супермаркеты торговых сетей, участвующих в акции. В сети Magnum говядина по фиксированным ценам будет доступна в супермаркете по адресу: проспект Туран, 55. Социально-значимая говядина по 2 650 тенге доступна в супермаркетах Magnum», – указано в информации.

Также ранее стало известно, что более 350 тонн продукции привезли фермеры двух областей на сельхозярмарку в Астану. 

#цены #Астана #акция #продажа #говядина

Популярное

Все
Сел за решетку на всю жизнь
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Модерн и классика
На земле предков
Кубок страны у «Каспия»
Солдаты встретились с автором военных песен
Лучший хоккеист прошлого сезона
Жажда легкой наживы к добру не приводит
Сеянцы поставил спонсор
Территория поддержки и надежды
Изменились школьные меню
Парламентская реформа и цифровой вектор экономики
Выбирай дело по душе
Особенная детская площадка
С заботой о родном крае
Начинать надо с родителей
На пути построения справедливого и сильного Казахстана
Степная «Илиада»
Айтматов – навсегда
«Мы – другие!»
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Нужны специальные знания
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Новый взгляд на старые фасады
Серебряные награды из Брно
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Токаев: Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
Газ становится доступнее
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
Как встречали двукратную чемпионку мира по боксу в Караганде
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Уголовную ответственность за принуждение к браку ввели в Казахстане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Безопасность концерта Backstreet Boys обеспечили с помощью …
В Астане проходит ярмарка сельхозпродукции двух регионов
В Астане открыли Аллею рабочих профессий
Меры противодействия торговле людьми обсудили в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]