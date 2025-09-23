Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 21 сентября в крупных торговых сетях Астаны - Magnum, Small и «Анвар» - стартовала акция по продаже говядины по фиксированным ценам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Акция стала результатом договоренности, достигнутой между Союзом торговых сетей, акиматом Астаны, Минторговли и Минсельхоза.

Говядину в вышеуказанных торговых сетях можно купить по цене не выше 3 800 тенге за килограмм, а социально значимые части (лопаточно-грудная) - по цене до 3 335 тенге за килограмм, в торговой сети Magnum по 2 650 тенге.

При этом в супермаркетах этих торговых сетей, наряду с акционной говядиной, по-прежнему будет доступно фермерское мясо других поставщиков по рыночным ценам.

При поддержке государственных органов организованы прямые поставки мяса по специальным ценам от отечественных производителей из Акмолинской, Костанайской и СКО, что позволит удерживать цены на стабильном уровне.

«Акция распространяется только на говядину, поставляемую при содействии госорганов, и действует исключительно в стационарных супермаркетах. Она не действует на онлайн-заказы. Первые партии говяжьих туш для реализации по фиксированным ценам уже поступили в супермаркеты торговых сетей, участвующих в акции. В сети Magnum говядина по фиксированным ценам будет доступна в супермаркете по адресу: проспект Туран, 55. Социально-значимая говядина по 2 650 тенге доступна в супермаркетах Magnum», – указано в информации.

