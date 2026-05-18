Акцию «Ночь музеев» в «Кастеевке» посетили свыше 15 тысяч человек

Культура
Айман Аманжолова
корреспондент

В прошлую субботу в Национальном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева стартовала акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев. В первый день музей посетили 15 100 человек, проявив интерес к культурному мероприятию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

 

Фото: МКИ РК

В этом году акция проходит под темой «Музеи на пересечении миров» и включает насыщенную программу, объединившую национальное искусство и современные форматы. Для посетителей организованы выставки, перформансы, театрализованные постановки, концертная программа, мастер-классы и интерактивные квесты.

В рамках мероприятия открыта экспозиция «Жеті қазына». Для детей и подростков также проводятся познавательно-интерактивный квест и мастер-классы по лепке, плетению фенечек и рисованию в технике пуантилизма.



Акция проходит во всех музеях и музеях-заповедниках страны. Так, сегодня в Национальном музее РК состоится выступление скрипачки Назым Мустафиной. Кроме того, в Национальном центральном музее РК посетителям будет представлена программа, посвященная сохранению музейных фондов и пополнению коллекций.

Также в музеях-заповедниках состоятся ночные экскурсии по памятникам, театрализованные программы и др.
Отметим, что сегодня музеи открыты для посетителей до 00:00, вход свободный.

 

#культура #музей #Кастеев

