Акцию «Ночь музеев» в «Кастеевке» посетили свыше 15 тысяч человек

В прошлую субботу в Национальном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева стартовала акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев. В первый день музей посетили 15 100 человек, проявив интерес к культурному мероприятию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В этом году акция проходит под темой «Музеи на пересечении миров» и включает насыщенную программу, объединившую национальное искусство и современные форматы. Для посетителей организованы выставки, перформансы, театрализованные постановки, концертная программа, мастер-классы и интерактивные квесты.



В рамках мероприятия открыта экспозиция «Жеті қазына». Для детей и подростков также проводятся познавательно-интерактивный квест и мастер-классы по лепке, плетению фенечек и рисованию в технике пуантилизма.





Акция проходит во всех музеях и музеях-заповедниках страны. Так, сегодня в Национальном музее РК состоится выступление скрипачки Назым Мустафиной. Кроме того, в Национальном центральном музее РК посетителям будет представлена программа, посвященная сохранению музейных фондов и пополнению коллекций.



Также в музеях-заповедниках состоятся ночные экскурсии по памятникам, театрализованные программы и др.

Отметим, что сегодня музеи открыты для посетителей до 00:00, вход свободный.