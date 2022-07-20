Актуальные вопросы, планы и проекты

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Ануар Калмыков

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел ряд встреч с зарубежными дипломатами и бизнесменом.

Так, вчера по инициативе турецкой стороны Мухтар Тлеуберди принял посла Турецкой Республики Уфука Экиджи.

Стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено вопросам исполнения достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях, направленных на всестороннее укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

В тот же день глава МИД РК провел встречу с послом Республики Армения Арменом Гевондяном, на которой обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.

Собеседники отметили необходимость усиления работы по улучшению двусторонней торговли и созданию благоприятных условий для деловых кругов обеих стран. Также были рассмотрены график совместных международных мероприятий и вопросы празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Арменией.

Также министр встретился с послом Словацкой Республики Миланом Колларом по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

Мухтар Тлеуберди поблагодарил посла за его деятельность на этом посту и отметил положительную динамику казахстанско-словацкого сотрудничества. Он отметил конструктивный и регулярный характер политического диалога между нашими странами, а также выразил заинтересованность Казахстана в укреплении двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества со Словакией.

В знак признания заслуг по развитию дружеских отношений между двумя странами Милан Коллар был награжден ведомственной юбилейной медалью «30-летие дипломатической службы Республики Казахстан». Со своей стороны, посол Словакии выразил искреннюю признательность Правительству Казахстана за постоянную поддержку в ходе его дипломатической миссии в нашей стране.

Кроме того, вчера заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК принял председателя правления компании Ayana Holding Абдуллу бен Лахеджа (ОАЭ). В ходе беседы стороны обсудили перспективы реализации проекта по строительству многофункционального жилого и коммерческого комп­лекса The Grand Mosque Residences в столице.

Как отметил Мухтар Тлеуберди, Правительство РК готово оказать необходимое содействие в реализации и сопровождении проекта. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд долларов, стоимость первого этапа – 576 млн долларов. По итогам встречи, как сообщает пресс-служба МИД РК, стороны договорились продолжить работу по переходу к практической реализации данного проекта.

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