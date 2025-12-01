Актюбинская школьница заняла первое место в республиканском видеоконкурсе по профилактике интернет-мошенничества, организованном МВД, передает Kazpravda.kz

Министерство внутренних дел РК в рамках идеологемы «Закон и порядок» провело масштабный конкурс, направленный на повышение цифровой грамотности населения и формирование у детей и их родителей устойчивых навыков безопасного поведения в интернете. Участникам предлагалось подготовить видеоролики, раскрывающие тему защиты от интернет-мошенников и наглядно демонстрирующие важность внимательности и осторожности в онлайн-пространстве.

Среди десятков конкурсантов из разных регионов страны лучшей признана работа ученицы 2-го класса средней школы №61 города Актобе — Мерейлім Беркін. Юная участница совместно с родителями сумела простым, доступным и содержательным языком передать суть современных киберугроз и рассказать о наиболее эффективных способах защиты, что высоко оценило жюри.

Начальник Департамента полиции области Абай Жусупов лично поздравил Мерейлім с победой, вручил ей грамоту и ценный подарок от министра внутренних дел Ержана Саденова. Он подчеркнул, что подобные инициативы играют важную роль в том, чтобы дети с раннего возраста учились безопасно пользоваться цифровыми технологиями.

«За этой победой стоят поддержка родителей, труд классного руководителя и доверие директора школы. Конкурс был организован с целью повышения цифровой грамотности детей и родителей, а также обучения мерам предосторожности от интернет-мошенников», — отметил глава полиции региона.

Победа Мерейлім стала не только ее личным достижением, но и ярким примером важности внимания общества к вопросам кибербезопасности. Полицейские выразили надежду, что подобные проекты продолжат развиваться и будут способствовать формированию ответственного и безопасного поведения в интернете у подрастающего поколения.