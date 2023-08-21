"Аль-Наср" подписывает нового звездного партнера для Роналду

Спорт, В мире
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Ожидается, что «Манчестер Сити» получит за игрока порядка 30 миллионов евро.

Фото: sports.kz

Защитник английского «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт продолжит карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

29-летний центрбек будет выступать за «Аль-Наср», капитаном которого является Криштиану Роналду. Контракт испанца рассчитан до 2026 года, и по его условиям он будет зарабатывать 20 миллионов евро в год.

Ожидается, что «Манчестер Сити» получит за игрока порядка 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эмерик Ляпорт провел 24 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Что касается нового сезона, то испанский футболист вышел на поле лишь в концовке матча АПЛ с «Бернли» (3:0); в двух играх он остался в запасе, еще в одной — вне заявки. Сайт Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Напомним, Криштиану подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с «Манчестер Юнайтед».

 

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